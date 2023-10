Stark gegen Fluten Wie rüste ich mein Haus vor dem nächsten Hochwasser?

Rittersdorf hat es schon öfter erwischt, aber 2021 war es mit Abstand am schlimmsten. Michael Heinen von der Umweltinitiative in Rittersdorf erinnert sich: „Es war das erste Mal, dass ich von uns aus die Nims gesehen habe.“ Das war in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Die Nims rückte 150 Meter weit an sein Haus in der Bitburger Straße heran, das 300 Meter entfernt vom Flussbett liegt.