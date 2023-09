Konflikt zwischen Jägern und Flächenbesitzern Geplante Änderungen des Jagdgesetzes spaltet die Bewohner der Eifel

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen Wald-, Wiesen- oder Ackerflächen außerhalb befriedeter Bezirke. Zu befriedeten Bezirken zählen unter anderem Ortschaften, Häuser und Friedhöfe. In Zukunft können Eigentümer solcher Flächen für jeden einzelnen Acker, für jede Wiese oder Waldparzelle das Jagdausübungsrecht in Form eines unentgeltlichen Jagderlaubnisscheins vom Jagdpächter einfordern. Von dieser angedachten Regelung sind Landwirte, Wald- und Wiesenbesitzer gleichermaßen betroffen. Dies gilt unabhängig von der Größe der Fläche. Dabei sind jedoch noch einige Fragen offen. Was passiert beispielsweise, wenn es mehrere Grundstückseigentümer gibt? Davon sind die weit verbreiteten Erbengemeinschaften betroffen.