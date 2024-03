Man sollte das Auto und seine Mucken kennen Respekt Ja – Angst Nein: Tipps für das Erlebnis Nordschleife

Wann? – Wer die Möglichkeit hat, der sollte unter der Woche, also von Montag bis Donnerstag, seine ersten Fahrversuche starten. Erstens ist es da (etwas) preiswerter. Aber vor allem: In der Regel ist an diesen Tagen auf der Nordschleife weniger los. Was das Ganze etwas entspannter macht. Wer zum ersten Mal rausgeht, der sollte vor der Strecke zwar Respekt, aber keine Angst haben. Er oder sie sollten vor allen Dingen das eigene Fahrzeug und dessen Mucken kennen. Und bitte nicht gerade drei Tage vor dem Termin zur nächsten HU damit den ersten persönlichen Rekord aufstellen wollen.