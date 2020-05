Coronafälle im Eifelkreis : Nur noch 16 aktive Fälle im Eifelkreis

Bitburg (de) Und sie testen und testen: Auch am Freitag haben die Ehrenamtlichen Helfer des Kreisverbands Bitburg-Prüm des Deutschen Roten Kreuzes in der Corona-Sichtungsstelle in Bitburg 24 Menschen auf das Virus getestet.



Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Coronafälle seit Donnerstag nicht gestiegen und liegt bei bei 177; hiervon gelten 157 als genesen; vier sind gestorben. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt damit bei 16 – so niedrig, wie zuletzt Anfang März.