Das ist diese Woche passiert Tage nach dem Tornado in der Eifel: Menschen in Nusbaum immer noch unter Schock (Video)

Wer nach Nusbaum will, muss zunächst durch einige andere Dörfer hindurch. So ist das eben in der Eifel. Der Weg durch diese Gemeinden, sei es Schankweiler, Holsthum oder Prümzurlay, ist am Freitagmorgen ganz normal. Wüsste man nicht, dass es in der Nacht zuvor ein Unwetter gegeben hätte – man käme nicht auf die Idee. In Nusbaum selbst scheint alles unversehrt.