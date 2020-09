Spendenaktion : Eifeler bitten um Hilfe: Hostener Familie verliert bei Brand ihr Zuhause

Hosten Nach einem Brand ist das Haus von Familie Huberty aus Hosten nicht mehr bewohnbar. Für die Sanierung haben die Eifeler allerdings zu wenig Geld. Und bitten daher um Hilfe.

Drei Tage nach dem Feuer liegt der Geruch von Rauch noch immer in der Luft. Ein Großbrand hat am Dienstag vor einer Woche das Wohnhaus in Hosten schwer beschädigt. Gegen 22 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen schnell meterhoch aus dem Gebäude, der Dachstuhl wurde in weiten Teilen völlig zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Diese wurden jedoch durch Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist einsturzgefährdet. Die Familie von Sven Huberty ist über Nacht obdachlos.