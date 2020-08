Justiz : Kokain und Cannabis als Tatmotiv?

ARCHIV - 09.09.2014, Bamberg, Bayern: Eine Statue der Justitia hält als Symbol eine Waage in ihrer Hand. Vor dem Landgericht Schweinfurt müssen sich zwei Männer verantworten, denen vorgeworfen wird, eine Bordellbesitzerin gefesselt, bedroht und erpresst zu haben. Für den 06.08.2018 wird das Urteil erwartet. Foto: David Ebener/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier/Oberkail/Boos Im Oberkailer Bankraubprozess hat das Landgericht die Drogenkarrieren der beiden Hauptangeklagten betrachtet.

Zu Festnahmen kommt es nicht, denn beide sitzen zu dem Zeitpunkt schon wegen einer anderen, abgeurteilten Straftat in Haft. Und da sitzen sie heute noch – derzeit mit Ausflügen in die Dritte Große Strafkammer des Trierer Landgerichts. Der als Helfer und Mitläufer geltende Angeklagte D. (27) befindet sich seit November 2019 in Untersuchungshaft.