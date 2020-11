Oberkail : Oberkailer Weihnachtsmarkt zieht ins Netz

So kuschelig wird es bei der Adventlichen Burgstraße in Oberkail diese Jahr nicht zugehen. Die Veranstaltung findet ausschließlich virtuell statt. Foto: Förderverein St. Michael Oberkail/BeJo.Schmitz

Oberkail Die Adventliche Burgstraße findet wegen Corona virtuell statt. Online gibt es neben Händlerangeboten auch ein Gewinnspiel.

Und von Anfang an begeistert von dem Ereignis, das alle zwei Jahre am zweiten Adventswochenende Hunderte Besucher nach Oberkail zieht. Denn schon lange ist der Markt mit seinen rund 50 Ständen, teils in Scheunen und alten Gebäuden, rund um den historischen Ortskern kein Geheimtipp mehr – er gilt als einer der urigsten der Eifel. Das Konzept: handgemachte Produkte, dezente Beleuchtung, von den Oberkailern selbst hergestellte eifeltypische Spezialitäten aus der Kartoffelküche, Flammkuchen, Kaffee, Kuchen und Waffeln, handgemachte Musik, wenig Remmidemmi. Eben eine Veranstaltung von den Oberkailern für die Oberkailer und ihre Gäste. „Das ist jedes Mal so toll, wie alle mit anpacken. Der Zusammenhalt ist herrlich“, sagt Kipp-Müller.