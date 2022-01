Brauchtum : Neue Gewänder für Sternsinger in Oberweiler

Conni Lichter hat die Sternsinger in Oberweiler mit neuen Gewändern ausgestattet. Foto: Nico Steinbach

Oberweiler (red) Die Sternsinger­aktion in Oberweiler war ein voller Erfolg. Mit ihrem großen Engagement sammelten die zehn Mädchen und Jungen 435,70 Euro für Kinder in Not.

