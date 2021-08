Kommunalpolitik : Oberweis wählt parallel zur Bundestagswahl einen neuen Ortsbürgermeister

Oberweis Der bisherige Ortsbürgermeister von Oberweis, Klaus Manns, legt zum Monatsende aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder. Die Neuwahl wird parallel zur Bundestagswahl ausgerichtet.

Der noch amtierende Ortsbürgermeister, Klaus Manns, legt zum 1. September sein Amt nieder. 2014 wurde Manns in das Amt gewählt, bei den Kommunalwahlen 2019 bestätigten ihn die Oberweiser mt 88,9 Prozent der abgegebenen Stimmen in seinem Amt. „Ich werde leider aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden müssen“, sagt er.

André Szybalsky ist kein neues Gesicht in der Kommunalpolitik in Oberweis. Er sitzt seit 2009 im Gemeinderat, übernahm nach der Wahl 2014 die Funktion des Zweiten Beigeordneten und ist mittlerweile Erster Beigeordneter. Der 35-Jährige fing bereits im Alter von 23 Jahren an, sich in die politische Gestaltung seiner Heimat einzubringen. „Ich lebe hier seit 1991 und bin hier zu Hause“, sagt er.

Dass er so jung in den Ortsgemeinderat von Oberweis eingetreten sei, habe er damals wohl durchdacht. „Ich wollte Oberweis langfristig voranbringen und mitgestalten. Häufig kommen bei Wahlen neue Mitglieder in den Rat, die manche Themengeschichten nicht von Anfang an verfolgt haben“, sagt Szybalsky. Damals seien beispielsweise viele Fragen rund um das Thema Campingplatz und den Sportplatz dringend gewesen. „Da schien es mir sinnvoll, mich schon früh in die Kommunalpolitik einzubringen. Auch um Beständigkeit in die Sache einzubringen und vielleicht mal Bürgermeister zu werden“, sagt er und lacht.