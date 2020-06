Natur : Obstbaum-Kletterkurs

Irrel Einen dreitägigen Obstbaum-Kletterkurs bietet das Streuobstbüro der Naturparke Nord- und Südeifel vom 20. bis 22. Juli jeweils von 9 bis 17 Uhr in Irrel an.

Im Kurs wird die Seilklettertechnik an Bäumen in Theorie und Praxis geübt. Er richtet sich an alle, die die entsprechenden physischen Voraussetzungen haben und das sichere Arbeiten im Baum ohne Leiter für Pflege und Ernte erlernen möchten. Beitrag: 150 Euro pro Person (enthalten: Unterlagen, Leihausrüstung, Mittagessen, Teilnahmebescheinigung).