Waldwirtschaft : Die Zukunft des Waldes

Bitburg (red) Das Forstamt Bitburg ruft alle Bürger auf, sich an der öffentlichen Konsultation zur EU-Forststrategie zu beteiligen. Mit der Konsultation holt die Europäische Kommission Ansichten und Meinungen der Bürger sowie der Interessenträger ein.

„Die Festlegungen einer zukünftigen EU-Forstpolitik betreffen auch die Wälder in unserer Heimat. Alle, denen der Erhalt unseres Waldes und seiner Wirkungen am Herzen liegt, können an dieser Umfrage teilnehmen. Denn es geht um nicht weniger als um unsere Zukunft“, schreibt Martin Lotze vom Forstamt Bitburg. Die Fragen betreffen auch die Waldbewirtschaftung und die Stärkung der Ökosystemleistungen.