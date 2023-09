Nicht geöffnet trotz bestem Sommerwetter? Ärger um das Waldbad Prüm: Was dahinter steckt, wenn das Freibad nicht öffnet

Er sei als langjähriger Gast der Stadt Prüm enttäuscht, schreibt Hermann Schmitz aus Köln. „Unsere Entscheidung ist gefallen, es gibt auch noch andere schöne Orte in der Eifel, wo man mehr tourismusbezogen agiert. Schade um den schönen Ort.“ Was war passiert? Laut Schmitz habe bei schönstem Sommerwetter im Juni das Waldfreibad seine Pforten jeweils erst um 13 Uhr geöffnet, in den ersten Septemberwochen gar nicht mehr. Eine geplante Reise am ersten Oktoberwochenende in die Abteistadt trete er schon gar nicht an, teilt der laut eigener Aussage „begeisterte Schwimmer“ schriftlich mit, weil das Hallenbad in Prüm erst am 3. Oktober öffne. „Wir haben die Info erhalten, dass die Damen und Herren der Prümer Bäder vier bis fünf Wochen zur Grundreinigung benötigen – das wäre jedes Jahr so“, schreibt Schmitz. In Gerolstein sei das alles anders, dort sei man in der Lage, im Sommer täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr zu öffnen und Wassertemperaturen von 25 Grad vorzuhalten.