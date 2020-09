Kindertheater : Motte will Meer!

Bitburg (red) Im Rahmen der Bitburger Kinder- und Jugendtage gastiert das AchJa-Theater mit dem Musiktheaterstück „Motte will Meer“ am Sonntag, 20. September, um 14.30 Uhr im Haus der Jugend in Bitburg. In diesem ökologischen Theaterstück für Menschen ab vier Jahren geht es um Motte und ihren Vater, der gar keine Zeit mehr zum Spielen hat.

Ständig ist der Fischer auf dem Meer und wirft seine Netze aus. Doch was er fängt, sind keine Fische sondern Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel hängen in seinem Netz und jeden Tag werden es mehr. Da kann doch nur ein Plastikmonster dahinterstecken! Motte beschließt, Papa zu helfen und das fiese Monster aufzuhalten.

Karten für „Motte will Meer“ gibt es zum Preis von fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene im Haus der Jugend.