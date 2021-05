Prüm (red) Zum Gottesdienst lädt die Evangelische Kirchengemeinde Prüm an Christi Himmelfahrt, 13. Mai, um 10 Uhr nach Schönecken ein. Die Konfirmanden 2021 stellen sich vor. Die anschließend geplante Wanderung fällt coronabedingt aus.

Der Gottesdienst am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 19 Uhr in der Basilika entfällt. Ein ökumenischer Gottesdienst wird am Pfingstmontag, 24. Mai, um 10.30 Uhr in der Basilika gefeiert. Anmeldung: katholisches Pfarrbüro, Telefon 06551/147460.