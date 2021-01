Rundfunk : Offener Kanal Bitburg geht auf Sendung

Bitburg (red) Der Offene Kanal Bitburg zeigt am Donnerstag, 14. Januar, diese Beiträge: 19.30 Uhr: „Efeler Chresdaag“ – musikalische Weihnachtsandacht in Bitburg-Liebfrauen; 19.30 Uhr: „Muselfränkisch iewer all Grenzen“ – Ausschnitt aus der Präsentation Mundart-Dokumentation.

