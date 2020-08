Ehrenamtlicher Rundfunk : Offener Kanal Bitburg unter neuer Leitung

Hintergrund

Seit über 30 Jahren bieten Offene Kanäle (OK-TV) allen Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, selbst Fernsehen zu machen. Die Basisarbeit leisten ehrenamtliche Trägervereine. Sie kümmern sich um den technischen Betrieb, stehen beratend zur Seite und organisieren die Bürgermedienplattform. So ist das auch beim Offenen Kanal in Bitburg.

Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) fördert die Ausstattung der OK-TV mit der erforderlichen Technik (Studiotechnik, Sendetechnik, Kameras, Schnittplätze etc.), und sie trägt die Kosten für die Verbreitung des Sendesignals in das Netz von Vodafone Kabel Deutschland.

Auf diese Weise schaffen die ehrenamtlichen Trägervereine und die LMK gemeinsam die notwendige Basis für ein attraktives Bürgerfernsehen in Rheinland-Pfalz.