Rundfunk : Offener Kanal geht auf Sendung

Bitburg Der Offene Kanal Bitburg geht am Donnerstag, 24. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr wieder auf Sendung. Gezeigt wird „Hallo Bitburg“. In der Magazinsendung für die Stadt und die Region lautet das Thema diesmal: „Bernhard Udelhoven, ein Missionar der Weißen Väter in Sambia/Afrika, erneut auf Heimaturlaub“.