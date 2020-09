Rundfunk : Offener Kanal geht auf Sendung

Bitburg Der Offene Kanal Bitburg geht am Donnerstag, 17. September, ab 19.30 Uhr wieder auf Sendung. Nachdem in der vergangenen Woche der erste Teil der Dokumentation „Lust auf tanzen“ lief, folgt dann zunächst der zweite Teil.

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 19. September, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 20. September, 3 bis 4.30 Uhr und am Dienstag, 22. September, von 10 bis 11.30 Uhr.