Lokales Fernsehen : Offener Kanal zeigt Gäßestrepperfest und Patenbesuch

Bitburg Bitburg hat am ersten Wochenende im September das Gäßestrepperfest gefeiert. Heute, Donnerstg, 10. Oktober, zeigt der Offene Kanal um 19.30 Uhr einen Beitrag darüber.

Am neugestalteten Petersplatz haben die Besucher des Gäßestrepperfestes ein bunt gestaltetes Programm erlebt. Parallel dazu haben die Pater der Taufgemeinschaft „Beberijer Jungen“ in den Stadtteilen Erdorf und Stahl das Taufwasser aus Kyll und Nims besorgt. Bei ihrer Rückkehr wurden sie von getauften Bitburger Jungen empfangen.

Um 20.35 Uhr folgt ein Beitrag zum Besuch einer Delegation der Stadt Bitburg in Neustadt/Holstein.

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 12. Oktober, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 13. Oktober, von 3 Uhr bis 4.30 Uhr und am Dienstag, 15. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr und immer zeitgleich unter www.ok54.de/iptv im Internet.