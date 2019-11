Konzert : Offener Kanal zeigt Konzert

Bitburg (red) Der offene Kanal zeigt am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr das Weihnachtskonzert der USAFE-Band aus dem vergangenen Jahr. Am Dienstag, 10. Dezember, gastiert die USAFE-Band auf Einladung der Kulturgemeinschaft wieder in Bitburg.