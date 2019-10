Irrel : Offener Spieletreff im Caritashaus

Irrel (red) Im Caritashaus der Begegnung in Irrel wird am Donnerstag, 17. Oktober, ab 14 Uhr ein Spieletreff veranstaltet. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Kaffee oder Tee werden in gemütlicher Runde Gesellschaftsspiele gespielt.

