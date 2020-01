Soziales : Offener Treff für alle, die pflegen

Bitburg (red) Zum Offenen Treff für pflegende Angehörige unter dem Motto „Zeit für mich“ lädt das Demenznetzwerk des Eifelkreises in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Bitburg für Donnerstag, 30. Januar, ein.

Hier haben pflegende Angehörige die Möglichkeit, sich unter einander auszutauschen und voneinander zu lernen. Das Treffen ist von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des Sozialamts der Kreisverwaltung (Raum 2.23) in der Alten Kaserne in der Maria-Kundenreich-Straße 7 in Bitburg.