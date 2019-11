Kunst : Künstler zeigen Naturmalerei

Malbergweich (red) Eifel-Kunstwerke von Cordula Wenner, Brigitte Lichter und Wilfried Becker werden am Samstag, 16. November, von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 17. November, von 13 bis 18 Uhr im Atelier „Wuffa“ in Malbergweich gezeigt.