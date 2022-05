Nach Hochwasser : „Ohne meine drei Kinder hätte ich die Kraft nicht mehr gehabt“: Köhler-Stuben in Oberweis öffnet wieder

Foto: Andreas Conrad 13 Bilder Sanierung Prümtal-Camping in Oberweis

Oberweis Durch das Jahrhunderthochwasser im vergangenen Jahr wurde der Prümtal Campingplatz in Oberweis fast komplett zerstört. Auch das Restaurant „Köhler-Stuben“ und das Freibad wurden in Mitleidenschaft gezogen. Doch schon bald will Familie Köhler wieder öffnen - moderner als zuvor.