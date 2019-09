Lokalfernsehn : OK Bitburg zeigt Dokumentation

Bitburg Der Offene Kanal Bitburg sendet am Donnerstag, 12. September, von 19.30 bis 21 Uhr den Dokumentarfilm „Weil wir sind“ von Edmund Bohr.

Der Film zeigt den Alltag von Tim, Oliver und Marcel. Diese Jungen leben mit einer schweren Beeinträchtigung. Aber es gibt eine Einrichtung, die Hilfe leistet, dort wo es zählt: „ Aktion Lichtblick“ aus Bitburg. Der Film begleitet die Jungen in der Schule, im täglichen Leben, in einem Kinderhospiz, beim Spielen, bei ihren Hobbys, bei Geburtstagsfeiern und beim Delphinschwimmen. Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 14. September, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 15. September, von 03 bis 04.30 Uhr und am Dienstag, 17. September, von 10 bis 11.30 Uhr. Zeitgleich ist die Sendung im Internet unter www.ok54.de/iptv zu sehen.