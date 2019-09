Veranstaltung : Oktoberfest des Musikvereins

Winterspelt Der Musikverein „Edelweiß“ Winterspelt feiert am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, sein traditionelles Oktoberfest. Los geht’s am Freitag um 20 Uhr mit den Musikvereinen aus Espeler und Niederlauch mit zünftiger Blasmusik, bevor „Die Ulfbachtaler Musikanten“ zur Oktoberfestparty ansetzen.

Am Samstag tritt ab 20 Uhr das Alftal Blasorchester auf. Anschließend laden dann die bekannten „Froschtaler“ sowohl Jung als auch Alt zum Tanz und werden das Winterspelter Gemeindehaus in Partystimmung versetzen. Durch das breit gefächerte Repertoire ist für jeden Oktoberfest-Jeck das Passende dabei, um sich von der Gaudi mitreißen zu lassen. In der Edelweiß-Bar und uriger Atmosphäre ist Hüttengaudi garantiert. An beiden Festtagen wird für das leibliche Wohl mit bayrischen Spezialitäten wie dem Weißwurstburger vom Foodtruck, Weißbier und anderen Köstlichkeiten im Gemeindehaus in Winterspelt gesorgt.