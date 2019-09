Fest : Oktoberfest in Seffern

Seffern (red) Der Musikverein Eifelklang Seffern veranstaltet am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, ein Oktoberfest in der Wilhelm-Busch-Grundschule in Seffern. Los geht es am Samstag, um 19.30 Uhr mit zünftiger Blasmusik befreundeter Musikvereine.

