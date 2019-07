Riesiges Oldtimer-Treffen in Prüm : Oldtimertreffen in Prüm: Abteistadt kräftig unter Dampf

Oldtimertreffen in Prüm: Abteistadt kräftig unter Dampf

Riesiges Oldtimer-Treffen in Prüm

Gefährte und ihre Gefährten: Treckerparade unter Volldampf beim Oldtimertreffen in Prüm. Foto: Dieter Drückes

Prüm Trecker und Maschinen ohne Ende: Beim Fest für historische Fahrzeuge am anstehenden Wochenende kommen so viele Teilnehmer wie noch nie.

Es könnte eng werden, dabei ist das Prümer Ausstellungsgelände doch wirklich sehr groß: Aber am Wochenende sind so viele alte und historische Traktoren, Lastwagen und Landmaschinen angemeldet, dass die Stellplätze rar werden dürften.

Der Verein historischer Fahrzeuge Eifel-Ardennen lädt dort zum mittlerweile elften Treffen ein, das alle drei Jahre in Prüm ausgerichtet wird. Und es seien, sagt der Vorsitzende Josef Drückes aus Duppbach, wirklich sehr viele Anmeldungen eingegangen, „so viele hatten wir noch nie. „Wir rechnen mit etwa 500 Traktoren.“

Er erwarte daher, dass das Gelände „aus allen Nähten platzt“. Neben den vielen Traktoren sind außerdem Sägefahrzeuge dabei, Dresch- und Dampfmaschinen und etliche weitere Geräte. Außerdem treffen sich die Mitglieder des Vereins für historische Standmotoren am gleichen Wochenende in der Abteistadt, um in der Jugendheberge ihre Jahreshauptversammlung zu halten. Und auch die haben sich auf dem Ausstellungsgelände angemeldet und werden ihre Motoren präsentieren.