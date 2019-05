Verständigung :  Ein Band, das seit 40 Jahren hält

Bollendorf Die Bollendorfer feiern 40 Jahre Freundschaft mit der französischen Gemeinde Ascain.

Normalerweise fahren die Bollendorfer in den Herbstferien nach Ascain, während die Franzosen an Karneval nach Bollendorf kommen und dort fester Bestandteil des Karnevalsumzuges sind. Zum 40. Jubiläum kommen sie dieses Jahr allerdings vom 18. bis 24. Mai. Der Partnerschaftsverein hat ein umfangreiches Programm vorbereitet und hofft auf gutes Wetter sowie eine rege Teilnahme vieler Freunde der Partnerschaft an den Programmpunkten und den Essen.

Das Programm: Nach dem Jubiläumsgottesdienst und einem Festakt am Sonntag, 19. Mai, geht es am Montag, 20. Mai, nach Trier, wo eine Stadtbesichtigung und Freizeit eingeplant sind. Am Dienstag, 21. Mai, findet eine Fahrt zur Burg Eltz statt, dann fährt die Gruppe mit dem Schiff von Cochem nach Beilstein. Am Mittwoch, 22. Mai, geht es zur Villa Borg bei Perl, danach zum Baumwipfelpfad Orscholz; der Abschluss ist in Saarburg. Der Donnerstag, 23. Mai, wird in Bollendorf verbracht: Nach einer Felsenwanderung findet am Sauerstaden ein Bouleturnier statt mit anschließendem Grillfest. Am Freitag, 24. Mai, wird der Nachhauseweg angetreten.