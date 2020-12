Kriminalität : Hoher Schaden am Rasthof

Foto: Fritz-Peter Linden

Olzheim Die Automatensprengung in der Nacht auf Sonntag war nicht der erste Überfall in den vergangenen Wochen und Monaten in der Region. Und auch nicht in Olzheim.

Hinein durch den Vordereingang, dann quer durch den Verkaufsraum – und an der rückwärtigen Wand dann den Bankautomaten ins Visier genommen: Die Tat vom frühen Sonntagmorgen war nicht die erste dieser Art in den vergangenen Jahren am Olzheimer Rasthof Schneifel.

Allerdings ist auch am Montag weiterhin nichts Näheres über die Tat zu erfahren: Zur Beute äußere man sich grundsätzlich nicht, zum Sachschaden könne man noch keine Angaben machen, heißt es auf unsere Nachfrage beim Polizeirpäsidium Trier.

Einstieg durch den Vordereingang: Der Automat im Verkaufsraum am Rasthof Schneifel wurde aufgesprengt. Foto: Fritz-Peter Linden

Rasthof-Chefin Edith Backes ist, trotz des Schadens am Gebäude, zumindest froh, dass keine Mitarbeiter unter der Tat zu leiden haben: „Nur Sachschaden, aber keine Personen, denen etwas passiert ist“, sagt sie, insofern hätte es noch schlimmer ausgehen können. Nur ein Detail kann sie darüber hinaus noch beisteuern: Die Täter nahmen bei ihrer Flucht nach draußen eine Dose Red Bull mit.

Bereits vor genau sechs Jahren, im Dezember 2014, überfielen zwei vermummte und bewaffnete Männer den Rasthof. Sie zwangen den Tankwart, ihnen das Geld zu geben und flüchteten mit einer, wie es damals hieß, dreistelligen Summe, nachdem sie noch ein paar Packungen Zigaretten hatten mitgehen lassen.

Bis dahin hatte lange Ruhe geherrscht: Zum ersten Mal war der Rasthof an Osternr 2001 überfallen worden, damals von einem einzelnen Täter.

In den vergangenen vier Monaten sind in der Region wieder zahlreiche Bankautomaten Ziele von solchen Angriffen geworden: in Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich), in Grevenmacher, Pommerloch und Wormeldange (Luxemburg), in Strohn und Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) und in Schweich (Eifelkreis Bitburg-Prüm).