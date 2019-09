Nachrichten im Bild : Olzheimer Kirchenchor besucht Krankenhaus

Von Olzheim aus ging es für den Chor und die Jugendgruppe nach Trier. Foto: Irma Weinand

Olzheim (red) Der Kirchenchor Olzheim hat zusammen mit dem Jugendchor einen Gottesdienst im Brüderkrankenhaus in Trier gestaltet. Den 200. Geburtstag des Ordensgründers der Barmherzigen Brüder, Peter Friedhofen, nahm man zum Anlass, gemeinsam mit den Jugendlichen und Martin Leineweber an der Orgel das Hochamt in der Kapelle des Brüderkrankenhauses musikalisch zu begleiten.

