One Billion Rising : Tanzaktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Bitburg

Bitburg Am Dienstag tanzten am Spittel in Bitburg Eifeler zeitgleich mit Menschen auf der ganzen Welt. Wie es dazu kam und warum sogar eine Karnevalsprinzessin vor Ort war.

In Bitburg tanzten am Dienstag, 14. Februar, um 13 Uhr etwa 40 Personen zeitgleich mit vielen Menschen auf der ganzen Welt. Durch den gemeinsamen Tanz sollte Solidarität und gemeinsame Kraft zum Ausdruck gebracht werden. „Tanzen macht empathisch“, sagte Christina Hartmer, Gleichstellungsbeauftragte des Eifelkreises. Vielen sei gar nicht bewusst, wie wichtig dieses Thema auch heute noch ist. Auch in Deutschland sei jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen.

Die Tanzaktion ist Teil der Kampagne One Billion Rising für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für deren Gleichstellung. „One Billion“ heißt auf Deutsch eine Milliarde und steht für jede dritte Frau weltweit, die laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem Leben Vergewaltigung oder schwere Körperverletzung erlebt.

Unter den Tanzenden war auch Bianca 1. ,die Karnevalsprinzessin der Freunde der Bütt. Sie nahm bereits zum fünften Mal am Aktionstag One Billion Rising teil. „Ich komme immer wieder, weil es ein wichtiges Thema ist“, sagte sie.

