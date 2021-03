Ernährung : Online-Vortrag zur Knochengesundheit

Prüm (red) Unter dem Titel „Anti-Aging für die Knochen“ bieten die Landfrauen Prüm in Zusammenarbeit mit der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Saar einen kostenlosen Online-Vortrag an.

Termin ist am Mittwoch, 14. April, von 19 bis 20 Uhr. Man erfährt, welchen Einfluss der Lebensstil auf die Knochengesundheit hat und wie man mit der Ernährung etwas für die Knochengesundheit tun kann. Zudem gibt es Rezeptvorschläge.Man benötigt eine gültige E-Mail-Adresse und eine Internetverbindung zur Teilnahme.

Anmeldungen an den Landfrauenverband Prüm per E-Mail an

gudi.breuer@t-online.de