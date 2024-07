Mehrere Generationen Alternative Wohnform in der Eifel: „Op dem Hof“ leben alle zusammen

Andreas Zeimet nimmt sich einen Spielstein, überlegt kurz und steckt ihn dann in einen Schacht. Wenn er mit einem Mitbewohner der Seniorengemeinschaft „Op dem Hof“ das Strategie-Spiel „Vier gewinnt“ spielt, ist er voll konzentriert bei der Sache. Ihm gegenüber sitzt Wolfgang Fritsch, der ebenfalls in der Einrichtung in Arzfeld lebt.