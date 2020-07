Konzert : Open-Air am alten Bahnhof

bild swinging dixies 2907 Foto: Blue Swinging Dixies

Waxweiler (red) Die Musikschule Willmes aus Lichtenborn veranstaltet zwei Sommertreffs am alten Bahnhof in Waxweiler als Open-Air. Am Mittwoch, 29. Juli, ab 19 Uhr ist die Formation „Blue Swinging Dixies“ zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Musiker Hans Binsfeld, Hans Hontheim, Martin Schuster, Mike Kempf und Hajo Thome sorgen für Stimmung. Der Eintritt kostet zwölf Euro inklusive einer Weinprobe. Karten sind im Haus des Gastes und bei der Tankstelle Schaus in Waxweiler erhältlich.