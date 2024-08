Open-Air-Konzert Höhner, Hofnarren und mehr: Fans Kölscher Musik tanzen in Bitburg im Regen

Pünktlich zum Einlass beim „Bitsummer“ fing es an zu regnen – nicht zu tröpfeln, sondern in Strömen zu regnen. So stand der gesamte Parkplatz vor dem Alten Gymnasium unter Wasser. Christopher Fuxen, der das Event organisiert, sagt: „Wir hatten den Wetterbericht genau im Blick und wussten, dass es sich um einen kurzfristigen Schauer handelt. Wir haben Regen­ponchos organisiert, und los ging es. Ein Kompliment an die Besucher: Die Stimmung ist trotz des Regens Weltklasse.“