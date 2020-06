Glaube : Open-Air-Gottesdienst in Speicher

Speicher (red) Nach 15 Wochen Pause wird am Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr, wieder ein evangelischer Gottesdienst in Speicher, Evangelische Kirchengemeinde Bitburg, gefeiert. Die Feier findet ab 11 Uhr vor dem Gemeindezentrum Wiedenhofen 2 statt– und zwar zum größten Teil draußen.

Die nächsten Gottesdienste in der Gemeinde finden statt am 21. Juni, 9.30 Uhr, in Bitburg, am 28. Juni, 11 Uhr in Speicher (Open Air) und 17 Uhr in Bollendorf (Open-Air) sowie am 4. Juli, 9.30 Uhr, in Bitburg.