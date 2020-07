Konzert : Hauptstadtblech spielt Stücke von Barock bis Rock

bild hauptstadtblech waxweiler 2207 Foto: Stefanie Herbst

Waxweiler (red) Unter der Federführung der Musikschule Willmes aus Lichtenborn findet am Mittwoch, 22. Juli, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) ein Open-Air Konzert mit der Gruppe „Hauptstadtblech“ am alten Bahnhof in Waxweiler statt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Besucher erwartet ein Konzert von Barock bis Rock mit fünf Blechbläsern und einen Schlagzeuger. Der Eintritt kostet zwölf Euro pro Person. Tickets sind im Haus des Gastes und bei der Tankstelle Schaus in Waxweiler erhältlich. Weitere Informationen bei Manfred Willmes, unter Telefon 0160/96409603 oder per E-Mail an manfredwillmes@web.de