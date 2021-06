Open-Air-Reihe : Vier Konzerte im Sommer: So rockt Oscar trotz Corona

Wissmannsdorf Alles eine Frage des Wetters und natürlich der aktuellen Corona-Lage. Doch von solchen Ungewissheiten lässt sich Oscar Heidema nicht unterkriegen und plant eine Konzertreihe für den Sommer.

„Ich habe ja hier eine ideale Location“, sagt Heidema, der die Gastronomie im Golf-Resort Bitburger Land in Wissmannsdorf betreibt. Ideal deshalb, weil es jede Menge Platz unter freiem Himmel, zu dem es aber nur einen Zugang gibt: durchs Clubhaus. Und so hat Heidema ein Konzept erarbeitet, nachdem eine begrenzte Zahl von Besuchern mit PCR-Test oder Impfnachweis auf die Wiese rund um Loch 18 dürfen.

Auf der Bühne stehen Thomas Schwab und Band am Freitag, 23. Juli, Frank Rohles mit „We will rock Queen“ am Samstag, 24. Juli, sowie unter dem Motto „Karneval im Sommer“ die Hofnarren (Freitag, 30. Juli) und Erich & the funky Moneyrollers (Samstag, 31. Juli). Beginn ist jeweils für 20 Uhr geplant. Der Kartenvorkauf läuft – in Oscars Restaurant im Golf-Resort, bei Möbel Fischer in Bitburg sowie bei der Volksbank Eifel.