Musikfestival Wenn Büdesheim beim Rockfestival bebt

Büdesheim · Mit der Ruhe war es am Freitagnachmittag vorbei in der kleinen Eifelgemeinde zwischen Prüm und Gerolstein: Das vierte „Krawall ’o’ Rock“-Festival startete in Büdesheim. Mehr als 3000 Besucher kamen auf das neu ge­staltete Gelände. Sie feierten die bunt ­gemischte Bühnenpräsenz nationaler und internationaler Bands.

11.08.2024 , 15:17 Uhr

Von Jürgen Kotz