Weihnachtsoratorium : Vorverkauf für Oratorium hat begonnen

Prüm (red) Der Kammerchor West­eifel unter der Leitung von Christoph Schömig, führt am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr die Kantaten eins, zwei, drei und sechs aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in der Prümer Basilika auf.

Als Solisten wirken Eva-Maria Wenz, Sopran, Christine Wehler, Alt, Marc Dostert, Tenor, Helmut Marmann, Bass. Es spielt die Junge Philharmonie Bonn. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Schüler und Studenten, bei der Buchhandlung Hildesheim in Prüm sowie bei den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Bitburg-Prüm in Bitburg und in Prüm. An der Abendkasse kosten die Tickets 23 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Schüler und Studenten.