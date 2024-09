Pristerjubiläum mit Dankamt 60 Jahre im Dienst der Kirche: Ordensprälat Friedrich Kreutz aus Kyllburg

Kyllburg · Er ist seit 60 Jahren Priester. Der in der Eifel geborene Ordensprälat Friedrich Kreutz aus Kyllburg feiert am Sonntag einen Dankgottesdienst in der Stiftskirche.

01.09.2024 , 14:42 Uhr

Ordensprälat Friedrich Kreutz feiert Diamantenes Priesterjubiläum. Der Dankgottesdienst findet am Sonntagnachmittag in Kyllburg statt. Foto: Rudolf Höser

Von Rudolf Höser