Freizeit : Ordentlich in die Pedale getreten

BICKENDORF Der autofreie Rad-Erlebnistag „Nim(m)s Rad“ hat am Pfingstmontag wieder viele Tausend Menschen ins Nimstal gelockt.

Der Vater bremst ebenfalls ab, blickt nach hinten. Und dann gehen die Verhandlungen los: Die Kinder wollen was essen, die Eltern würden gerne weiterfahren. „Ein kleines Stück noch“, ruft der Vater, „wenigstens bis Bickendorf.“ Es folgt eine kurze Diskussion, an deren Ende sich der Vater durchsetzt. Also keine Pause in Seffern, sondern erst in Bickendorf. Was zu diesem Zeitpunkt auch nicht die dümmste Entscheidung ist. Denn vor dem Grillstand in Seffern hat sich um kurz nach zwölf bereits eine lange Schlange gebildet.