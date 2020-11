Kommentar : Ordnungskräfte haben richtig gehandelt

Die Bitburger Ordnungskräfte bekommen derzeit Gegenwind aus allen Richtungen. Die Corona-Leugner klagen angesichts der Auflagen für die Demonstration über das Ende der Versammlungs- und Meinungsfreiheit.

Denn würde man ihre Demos verbieten, würde es ihnen die Vorlage für ihre liebste Inszenierung geben: die Rolle als Opfer des ach so ungerechten Systems. Was freilich immer ein Garant für Aufmerksamkeit ist, die eine Gruppe von 250 in der Republik versprengten Verschwörungstheoretikern in keinster Weise verdient.