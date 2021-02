Gemeinde fordert Wochenend- und Morgenfahrten ein : Orenhofen kämpft weiter für bessere Busanbindung

An dieser Haltestelle kann man lange warten: Die Buslinie 231 hält seit vergangenem Herbst nicht mehr in Orenhofen. Foto: Christian Altmayer Foto: TV/Christian Altmayer

Orenhofen Seit Ende 2019 ist Orenhofen vom Busverkehr weitestgehend abgeschnitten. Nun soll 2022 zwar der Anschluss ans Linienbündel Waldeifel kommen. Die Pläne allerdings überzeugen im Dorf auch nicht unbedingt.

Gut 30 Kilometer liegen zwischen Orenhofen und Trier. Wer die Strecke aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen will, muss eineinhalb Stunden einplanen. Denn seit im Herbst 2019 die Linie 231 gestrichen wurde (siehe info), ist die Stadt nur noch über Umwege zu erreichen. Und daran, das zeigt ein Blick auf die Pläne für das Linienbündel Waldeifel, wird sich woauch nichts ändern.

„Die direkte Verbindung nach Trier können wir haken“, meint Ortsbürgermeister Wolfgang Horn (SPD): „Der Zug, oder besser gesagt: der Bus, ist abgefahren.“ Stattdessen sollen die Bürger am Bahnhof Speicher oder Auw an der Kyll aus dem Bus aus- und in den Zug Richtung Trier einsteigen. Ein ziemlicher Umweg.