Weihnachtstraditionen : Als die Krippe aus Apfelsinenkisten gebaut wurde

Klaus-Ditmar und Rosemarie Willems mit einem Foto ihres Vaters, der die Krippe einst erbaut hat. Foto: Christina Bents

Orenhofen In Orenhofen gibt es eine fünf Quadratmeter große orientalische Krippe, die teils noch aus den 50er Jahren stammt.

(chb) Das Jesuskind ist noch nicht da, aber die Hirten sind schon auf dem Weg, Maria und Josef knien in der Krippe und der Palast von Herodes erstrahlt. Orientalisches Flair geht von der Krippe aus, die im ehemaligen Bäckerladen von Klaus-Ditmar und Rosemarie Willems in Orenhofen steht.

Ein Bachlauf mit Brunnen, eine Windmühle, Häuser mit Rundbögen, etwa 35 Tiere und 20 Figuren sind auf der rund fünf Quadratmeter großen Fläche verteilt. Die eigentliche Krippe besteht aus einer Baumwurzel. Fast alles ist selbstgemacht. Klaus-Ditmar Willems hat sie ein Jahr lang renoviert. Sein verstorbener Schwiegervater Josef Schumacher hatte die Krippe in den 50er Jahren gebaut.

Rosemarie Willems erinnert sich noch: „Er hat geduldig und genau an der Krippe geschnitzt. Dabei hatte er eine Kriegsverletzung und konnte nur mit einem Auge sehen.“ Mit einfachsten Mitteln hat er dieses kleine Kunstwerk geschaffen. „Ich war damals in die Geschäfte und habe Apfelsinenkisten gesammelt, die für die Krippe genutzt wurden. Mit Ofenbronze hat er einige Stellen vergoldet“, erzählt Rosemarie Willems.

Der Zaun wurde aus Weiden gemacht, die Figuren aus Papier und Pappe, und wenn einem Schaf ein Bein gefehlt hat, wurde es mit einem Streichholz ersetzt. Klaus-Ditmar Willems hat im vergangenen Jahr immer wieder stundenweise an der Krippe gearbeitet, sie ausgebessert und die Stadt mit prächtigen Gebäuden erweitert. Er hat dabei ebenfalls einfache Materialien wie Sperrholz, Baumrinden oder Erdnussschalen genutzt. „Ich hatte einen Mann vom Krippenverein in Manderscheid hier, der mir Tipps gegeben hat, und habe in Büchern nachgeschlagen. Dann kommt eins zum anderen.“

Besonders aufwendig waren die Palmen, die aus Tonpapier ausgeschnitten worden und mit Draht verstärkt worden sind. Der Stamm ist aus einem alten Seil, dass mit Leimwasser ummantelt wurde und in Holzspänen gewendet. Die Krippe ist zu einem Familienprojekt geworden. Die Tochter hat die Farbarbeiten übernommen und beispielsweise eine Karawane in die aufgehende Sonne gemalt. Der Schwiegersohn hat sich um die Elektrik gekümmert.

Viele, die die Krippe besichtigen kommen, staunen nicht schlecht – vor allem die etwas reiferen Semester. Denn die erkennen gleich, dass eine fast baugleiche Krippe bis in die 1970er Jahre in der Pfarrkirche stand. Wolfgang Schuh, der in den 50er Jahren Messdiener war, sagt: „Ich war wirklich überrascht, hier diese Krippe zu sehen, die aussieht wie jene, die damals in der Kirche stand. Am Seitenaltar war sie bis Maria Lichtmess aufgebaut.“

Diese Krippe war für die Orenhofener nicht nur wichtig, weil sie die Geburt Jesu zeigte, schön aussah und eine orientalische Stadt darstellte, sondern weil sie in den 20er Jahren von den Jugendlichen des Dorfs gebaut worden war. Wolfgang Schuh erklärt: „Da hat noch unser Schorsch oder unser Willi mitgearbeitet, hieß es noch lange. Viele dieser Krippenbauer sind nicht mehr aus dem Krieg heimgekehrt.“