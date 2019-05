Konzert : Sängerin präsentiert romantische Werke

Sandra Schares. Foto: Sandra Schares/Veranstalter

Kyllburg (red) Der Organist Joachim Oehm und die Opernsängerin Sandra Schares (Foto) konzertieren am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr in der Stiftskirche in Kyllburg. Das Duo führt Werke deutscher und französischer Komponisten der Romantik und Frühmoderne auf.

Abgerundet wird das Programm durch expressive Werke von Fauré, Reger und Vierne. Der Eintritt ist frei.