Kabarett : Hüsch Reloaded mit Orgelintermezzi

Horst Hablitz Foto: Trierischer Volksfreund/Horst Hablitz

Prüm (red) In der Reihe „Orgel und Literatur“ findet am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr in der Basilika Prüm unter dem Titel „Hüsch Reloaded“ das nächste Basilikakonzert statt. In dessen Mittelpunkt stehen Texte des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch.

Horst W. Hablitz aus Zürich wird die Texte lesen. Dazu gibt es Orgelintermezzi von Arvo Pärt und Philip Glass, gespielt von Regionalkantor Christoph Schömig. Weiterhin erklingen Lieder von Peter Janssens, vorgetragen von Ramona Zimmermann, Gesang, und Christoph Schömig, Piano. Eine Anmeldung ist mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 06551/1474618 möglich oder unmittelbar vor dem Konzert in der Basilika. Der Eintritt ist frei.