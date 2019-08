Konzert : Organist spielt Bach und Mozart

-+- WG: bild Himmeroder Orgelsommer 1707 ________________________________ Von: Wofgang Valerius Gesendet: Donnerstag, 7. Juli 2016 13:33:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Mosel; Eifel; Vasiliou Lydia Betreff: bild Himmeroder Orgelsommer 1707 Sehr geehrte Damen und Herren, über ein Ankündigung unseres nächsten Konzertes im Rahmen des Himmeroder Orgelsommers würden wir uns sehr freuen. Mit herzlichen Grüßen aus dem Kloster Wolfgang Valerius Kölner Domorganist Prof. Winfried Bönig zu Gast in Himmerod In der diesjährigen Orgelsommer-Reihe „Kathedralen der Welt“ wird im nächsten Konzert der Organist des Kölner Domes zu Gast in Himmerod sein. Gerade der Kölner Dom gilt, obwohl erst im 19. Jahrhundert vollendet, als Inbegriff einer gotischen Kathedrale schlechthin. Und bis heute ist der Dom das markanteste Wahrzeichen Kölns. Winfried Bönig ist seit 2001 Domorganist dieser monumentalen Kirche, die mit ihrer Doppelorgelanlage über eines der interessantesten und gleichzeitig imposantesten Instrume. Foto: g_freiz <g_freiz@volksfreund.de>